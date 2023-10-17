В ЕК обвинили фон дер Ляйен в "королевском" поведении

Глава комиссии превышает свои полномочия

Главу Европейской комиссии обвинили в превышении полномочий. Сотрудники ЕК заявляют, что Урсула фон дер Ляйен ведет себя как королева.

Как пишет Politico, европейские дипломаты в частных беседах жалуются, что фон дер Ляйен часто выходит за рамки своих должностных обязанностей. Глава ЕК отстраняет правительства стран ЕС от принятия решений и руководствуется указами небольшой группы советников.

Негативную реакцию со стороны европейских политиков вызвал недавний незапланированный визит фон дер Ляйен в Израиль. Она не передала израильским властям призывы к соблюдению международного права в секторе Газа. Подчеркивается, что подобное поведение может подорвать поддержку фон дер Ляйен, если она захочет пойти на второй срок.

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