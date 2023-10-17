Лукашенко: Запад направляет острие ближневосточного конфликта против Ирана

Минску и Тегерану нужно плотнее работать друг с другом
США и страны Запада пытаются обернуть ближневосточный конфликт против Ирана.
Об этом во вторник, 17 октября, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.
"Ближневосточный кризис способствует тому, что недружественные нам страны - США и Запад - постоянно направляют острие этого конфликта против Ирана", - сказал он.
Белоруссии и Ирану надо вместе противостоять этим выпадам и плотнее работать друг с другом, отметил Лукашенко.
"Давление, оказываемое на наши государства беспрецедентное. Но вы научились уже этому в какой-то степени противостоять. И ваш опыт для нас весьма важен", - передает слова белорусского президента telegram-канал "Пул Первого".
Ранее Тегеран направил Израилю по каналам ООН предупреждение о далеко идущих последствиях, если ЦАХАЛ не прекратит бомбардировки сектора Газа. Американские власти предостерегали Иран от вмешательства в боевые действия с Израилем, однако признавали, что в настоящее время нет никаких свидетельств участия третьей стороны в конфликте на Ближнем Востоке.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"