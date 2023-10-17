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Собянин: Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

12:27
  • вторник
  • 17 октября 2023

В столице больше 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия

За январь – август 2023 года производство лекарств в Москве выросло на 47,6%. Об этом во вторник, 17 октября, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем Telegram-канале, в столице больше 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия. Они производят противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, средства для лечения нервной системы, вакцины и многое другое. С января по август производители поставили заказчикам продукцию более чем на 157 млрд рублей.

Сергей Собянин отметил, что к такому результату помогла прийти значительная системная поддержка города, в том числе офсетные контракты. В медицинской сфере у столицы девять таких соглашений.

К примеру, с компанией "Биокад", выпускающей препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, и "Р-Опра", которая поставляет лекарства для профилактики и лечения эндокринных и кардиологических заболеваний.

Градоначальник напомнил, что всего городские программы включают больше 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Подобрать подходящую помощь и подать заявку можно на инвестиционном портале Москвы.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин поручил ФАС контролировать ценообразование на социально значимые товары, подчеркнув, что от системной работы ведомства зависит напрямую благополучие российских граждан. Премьер назвал приоритетными направлениями лекарства, продукты и стройматериалы.

Сергей Собянин рассказывал, что в столице разработали и начали выпускать новый уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний — с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство.

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