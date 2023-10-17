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Президент Польши предложит партии Качиньского сформировать правительство

12:46
  • вторник
  • 17 октября 2023

Его партия не получает парламентское большинство

Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 17 октября, заявил, что предложит сформировать правительство партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. Она заняла первое место по итогам выборов с результатом 35,38%, но не получает парламентское большинство.

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Как напомнил Дуда, "обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая формация формировала правительство".

Польский лидер заявил, что его позиция — поддержать этот обычай и, соответственно, предложить Качиньскому заняться формированием кабмина, сообщает РИА Новости.

Ранее обозреватель Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростислав Ищенко, комментируя итоги парламентских выборов в Польше, усомнился в том, что "поляки готовы к гражданской войне", поскольку "это достаточно монолитная нация и там противоречия на зашли так далеко, как в США".

При этом на фоне подведения итогов голосования в Польше заговорили о возможном прекращении поддержки Украины: политические конкуренты идут буквально ноздря в ноздрю, активно используя украинский вопрос в своей риторике.

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