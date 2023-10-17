Наводчика ВСУ задержали в Херсонской области сотрудники ФСБ

Работа по выявлению информаторов продолжается

Пособник киевского режима задержан в Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, наводчик передавал ВСУ данные о позициях российских военнослужащих.

По сведениям, которые передал задержанный украинским формированиям, были обстреляны позиции ВС России. В результате обстрела погиб российский военнослужащий, написал Сальдо в Telegram.

Губернатор Херсонской области подчеркнул, что расплата не заставила себя долго ждать. 39-летний наводчик задержан, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. В регионе продолжается системная работа по выявлению информаторов и наводчиков ВСУ.

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