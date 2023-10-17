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В Москве открылся медиафестиваль "Родина в сердце"

14:49
  • вторник
  • 17 октября 2023

Он проходит в Центральном доме кинематографистов

Телепрограммы, репортажи и документальные фильмы патриотической тематики можно увидеть в эти дни в Центральном доме кинематографистов в Москве.

Там открылся медиафестиваль "Родина в сердце". В нём участвуют электронные СМИ и журналисты из разных городов страны.

По итогам конкурсного показа жюри выберет лучшие работы в нескольких номинациях. На церемонии закрытия победителей наградят призами и дипломами лауреатов.

Гостей форума также ждут творческие встречи и мастер-классы. Темы - от создания телесюжетов и программ до ведения блогов.

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Медиафестиваль "Родина в сердце"
Медиафестиваль "Родина в сердце"
Медиафестиваль "Родина в сердце"
Медиафестиваль "Родина в сердце"
Медиафестиваль "Родина в сердце"
Медиафестиваль "Родина в сердце"
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