В Москве открылся медиафестиваль "Родина в сердце"

Он проходит в Центральном доме кинематографистов
Телепрограммы, репортажи и документальные фильмы патриотической тематики можно увидеть в эти дни в Центральном доме кинематографистов в Москве.
Там открылся медиафестиваль "Родина в сердце". В нём участвуют электронные СМИ и журналисты из разных городов страны.
По итогам конкурсного показа жюри выберет лучшие работы в нескольких номинациях. На церемонии закрытия победителей наградят призами и дипломами лауреатов.
Гостей форума также ждут творческие встречи и мастер-классы. Темы - от создания телесюжетов и программ до ведения блогов.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"