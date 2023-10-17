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Москвичей предупредили о резком похолодании

14:58
  • вторник
  • 17 октября 2023

Ожидается мокрый снег

Облачно, холодно и мокрый снег! Московская осень, пройдя свой путь до половины, наконец совпала с календарём.

Сейчас столица в тыловой части антициклона. Отсюда и температура - плюс 6, максимум. И порывистый ветер до 10 метров в секунду. А ещё небольшие дожди, которые временами превратятся в мокрый снег.

Уже в среду москвичи почувствуют осень такой, какой она и должна быть: заморозки по ночам и холодные дни, мрачное небо, почти забывшее о солнце.

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