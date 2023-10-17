Собянин открыл новый производственный корпус индустриального парка "Руднево"

Производство внутри этого корпуса будет инновационным и высокотехнологичным

В индустриальном парке "Руднево" построили новые производственные корпуса. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин торжественно передал их концерну Воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей". Уже скоро там запустят полный технологический цикл - обработку, сборку и даже испытания выпускаемой продукции. А для города это тысячи новых рабочих мест для самых разных специалистов. Что будут производить в новом корпусе и в каких объемах?

94 тысячи квадратных метров. Этот новый производственный корпус был построен всего за девять месяцев. Всё дело в новых технологиях высокоскоростного строительства. Для ряда элементов здания использовались уже готовые промышленные конструкции. Применяли и очень много уникальных решений.

"Например, как делать одновременно полы в сто тысяч квадратных метров, и делать сложнейшую инженерию под потолком. Поэтому мы придумали платформу воздух-воздух, 400 квадратных метров, передвижные по рельсам. И рабочий класс, и инженеры вели одновременно монтаж на 15-17-метровой высоте, не мешая тем, кто работает на полах", - пояснил Алексей Добашин, генеральный директор научно-производственного объединения.

И производство внутри этого корпуса тоже будет инновационным и высокотехнологичным. Здесь разместят участки обработки, сборки и испытания продукции. Такая система организации позволит постоянно наращивать темпы производства. А условия для работы персонала при этом будут максимально комфортными. В официальной церемонии передачи нового корпуса сегодня приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр обороны Сергей Шойгу и мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москвой был построен уникальный завод - около 100 тысяч квадратных метров, оснащен всем необходимым - инженерными сетями, оборудованием, для того чтобы здесь уже проходил монтаж и дальнейшее производство очень нужной для страны продукции. Сегодня мы передаем акт готовности этого завода", - отметил Собянин.

Министр обороны подчеркнул - это одно из важнейших сейчас предприятий. И необходимо наладить работу в кратчайшие сроки.

"Надеюсь, и те, кто будет монтировать оборудование, те, кто будет запускать его, налаживать, я имею в виду, в первую очередь, естественно, "Алмаз-Антей" - они с той же ответственностью подойдут к этой работе и в такие же сжатые сроки организуют и наладят производство крайне востребованной и эффективной системы противовоздушной обороны", - заявил Шойгу.

В настоящий момент на площадку завозится оборудование, начинаются монтажные работы. А готовая продукция должна выйти уже в октябре следующего года.

Этот корпус стал еще одной частью индустриального парка "Руднево" - особой экономической зоны "Технополис Москва". Здесь уже 19 корпусов и сразу несколько производственных компаний и кластеров, занимающихся микроэлектроникой, производством беспилотников, созданием современных материалов и нанотехнологий. И развитие территории нового индустриального парка продолжится. В перспективе здесь будет создано порядка 20 тысяч рабочих мест.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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