В Первой градской больнице открылась рентген-операционная с новым оборудованием

Возможности стационара расширились
Высокоточная хирургия! В Первой градской больнице открылась рентген-операционная, оснащённая цифровой ангиографической установкой экспертного класса.
Возможности стационара расширились. Новая техника позволит проводить высокоточную диагностику сердечно-сосудистой системы, головного мозга, органов брюшной полости. А сам ход операции с помощью ангиографа можно контролировать в режиме реального времени.
Медики получают точную информацию о состоянии пациента, не прерывая хирургических манипуляций.
"Данная операционная предназначена для пациентов, которые приезжают по экстренным показаниям с острым инфарктом миокарда, с острыми нарушениями мозгового кровообращения, и это направление - кардиологическое - является приоритетным у нас в клинике", - пояснила Дарья Котова, и.о. заместителя главврача по терапевтической помощи ГКБ № 1 им. Пирогова.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"