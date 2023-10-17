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В Первой градской больнице открылась рентген-операционная с новым оборудованием

15:05
  • вторник
  • 17 октября 2023

Возможности стационара расширились

Высокоточная хирургия! В Первой градской больнице открылась рентген-операционная, оснащённая цифровой ангиографической установкой экспертного класса.

Возможности стационара расширились. Новая техника позволит проводить высокоточную диагностику сердечно-сосудистой системы, головного мозга, органов брюшной полости. А сам ход операции с помощью ангиографа можно контролировать в режиме реального времени.

Медики получают точную информацию о состоянии пациента, не прерывая хирургических манипуляций.

"Данная операционная предназначена для пациентов, которые приезжают по экстренным показаниям с острым инфарктом миокарда, с острыми нарушениями мозгового кровообращения, и это направление - кардиологическое - является приоритетным у нас в клинике", - пояснила Дарья Котова, и.о. заместителя главврача по терапевтической помощи ГКБ № 1 им. Пирогова.

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Рентген-операционная с новым оборудованием
Рентген-операционная с новым оборудованием
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