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Два человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

15:10
  • вторник
  • 17 октября 2023

Проводится проверка

Два человека погибли в жёстком ДТП на юго-востоке Москвы. По данным столичного ГИБДД, сегодня утром на Соловьином проезде столкнулись три автомобиля.

Предварительно, "КИА" на большой скорости задела грузовик, потеряла управление и влетела в припаркованную "Тойоту". Обе машины моментально вспыхнули.

Водитель и пассажир легковушки оказались зажаты в салоне и не смогли выбраться из огненной ловушки. От автомобилей остался только каркас. Тела удалось достать только после того как спасатели всё потушили. Прокуратура организовала проверку.

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