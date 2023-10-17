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Особняку Хлудова в Москве вернут исторический облик

15:19
  • вторник
  • 17 октября 2023

Завершение реставрации намечено на конец 2024 года

Здание по адресу Хомутовский тупик, дом 5А внешне не выделяется среди других домов старой Москвы. Однако его ценность не в архитектуре, а в истории. Это особняк 1864 года, который принадлежал династии русских купцов Хлудовых. Сейчас здесь начались ремонтно-реставрационные работы.

"Основной бизнес Хлудовых - это было хлопчатобумажное производство, фабрики, суконные фабрики. Бизнес этот был очень востребован, товары этого производства были очень востребованы, поэтому это приносило очень большой доход", - рассказала москвовед Мария Василенок.

От других купцов их отличало отношение к своим работникам, им предоставляли то, что сейчас мы бы назвали "социальным пакетом": жилье, медицина и школа для детей. А в этом особняке Алексей Хлудов часто устраивал музыкальные вечера, где собиралась московская интеллигенция.

"Здесь, конечно, вот эти традиции такой культурной жизни, культурной Мекки, они, конечно, им тоже продолжались, но с больше таким музыкальным уклоном. Здесь, конечно же, бывали многие представители элиты культурной. Это и Мережковский, и Соловьев, и Танеев", - рассказала Мария Василенок.

После семьи Хлудовых здесь в разное время располагались женская гимназия, средняя школа и больница, перед началом реставрации - медицинский центр. Внешний вид здания и планировка неоднократно менялись. Теперь особняку вернут исторический облик.

"Фасад этого здания был изначально очень богато и необычно декорирован. Но особого внимания заслуживает, конечно, интерьер вестибюля, где сохранилась прекрасная лепнина, это парадная лестница, где сохранилась парадная облицовка и деревянный тамбур в вестибюле, который также имеет прекрасную сохранность", - отметила заместитель директора строительной компании Елена Гонцова.

В центральном архиве были найдены архитектурные чертежи здания. Именно на них ориентируются реставраторы. В подвале сохранилась конструкция потолка, так называемые своды Монье. А еще оригинальные стальные опоры дома. В стенах осталась гидроизоляция из бересты. Все изначальные элементы постараются восстановить и укрепить.

"По фасаду будут проведены восстановительные работы, в соответствии с рекомендациями департамента культурного наследия, будет расчищена, покрыт специальными материалами и восстановлено лакокрасочное покрытие, которое защитит от внешней среды", - рассказал Александр Кротов, начальник управления департамента капитального ремонта Москвы.

Кроме того, в особняке будет создана особая защита от пожара, влаги и плесени. А еще проложат новые коммуникации и установят антиобледенительную систему. Завершение реставрации намечено на конец 2024 года.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
Реставрация особняка Хлудова
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