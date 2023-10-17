Особняку Хлудова в Москве вернут исторический облик

Завершение реставрации намечено на конец 2024 года

Здание по адресу Хомутовский тупик, дом 5А внешне не выделяется среди других домов старой Москвы. Однако его ценность не в архитектуре, а в истории. Это особняк 1864 года, который принадлежал династии русских купцов Хлудовых. Сейчас здесь начались ремонтно-реставрационные работы.

"Основной бизнес Хлудовых - это было хлопчатобумажное производство, фабрики, суконные фабрики. Бизнес этот был очень востребован, товары этого производства были очень востребованы, поэтому это приносило очень большой доход", - рассказала москвовед Мария Василенок.

От других купцов их отличало отношение к своим работникам, им предоставляли то, что сейчас мы бы назвали "социальным пакетом": жилье, медицина и школа для детей. А в этом особняке Алексей Хлудов часто устраивал музыкальные вечера, где собиралась московская интеллигенция.

"Здесь, конечно, вот эти традиции такой культурной жизни, культурной Мекки, они, конечно, им тоже продолжались, но с больше таким музыкальным уклоном. Здесь, конечно же, бывали многие представители элиты культурной. Это и Мережковский, и Соловьев, и Танеев", - рассказала Мария Василенок.

После семьи Хлудовых здесь в разное время располагались женская гимназия, средняя школа и больница, перед началом реставрации - медицинский центр. Внешний вид здания и планировка неоднократно менялись. Теперь особняку вернут исторический облик.

"Фасад этого здания был изначально очень богато и необычно декорирован. Но особого внимания заслуживает, конечно, интерьер вестибюля, где сохранилась прекрасная лепнина, это парадная лестница, где сохранилась парадная облицовка и деревянный тамбур в вестибюле, который также имеет прекрасную сохранность", - отметила заместитель директора строительной компании Елена Гонцова.

В центральном архиве были найдены архитектурные чертежи здания. Именно на них ориентируются реставраторы. В подвале сохранилась конструкция потолка, так называемые своды Монье. А еще оригинальные стальные опоры дома. В стенах осталась гидроизоляция из бересты. Все изначальные элементы постараются восстановить и укрепить.

"По фасаду будут проведены восстановительные работы, в соответствии с рекомендациями департамента культурного наследия, будет расчищена, покрыт специальными материалами и восстановлено лакокрасочное покрытие, которое защитит от внешней среды", - рассказал Александр Кротов, начальник управления департамента капитального ремонта Москвы.

Кроме того, в особняке будет создана особая защита от пожара, влаги и плесени. А еще проложат новые коммуникации и установят антиобледенительную систему. Завершение реставрации намечено на конец 2024 года.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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