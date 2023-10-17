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Новая выставка в Третьяковке на Крымском валу посвящена свету

15:22
  • вторник
  • 17 октября 2023

Она открылась во вторник

Увидеть свет по-новому! Привычный элемент стал полноценным персонажем современного искусства - на выставке, которая открылась сегодня в Третьяковке на Крымском валу.

Свет никогда не игнорировали, но заинтересовались его характером лишь в 20-м веке. В работах художников освещение играет независимую роль. Причём, уже не сакральную. Лучи и прожекторы пронзают любое пространство, вторгаются в живописную поверхность или даже прожигают изображение. Свет, оказывается, способен не только эффектно подчеркнуть деталь, но и преобразовать всё мироздание.

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