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Заявки на участие в конкурсе "Это у нас семейное" подали уже 340 тысяч россиян

22:34
  • вторник
  • 17 октября 2023

С идеей учредить конкурс, направленный на поддержку традиционных ценностей, выступил Владимир Путин

340 тысяч россиян уже подали заявки на участие в конкурсе президентской платформы "Это у нас семейное", рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Во вторник он провел первое заседание Наблюдательного совета состязания.

С идеей учредить конкурс, направленный на поддержку традиционных ценностей, выступил Владимир Путин. Участниками смогут стать команды родственников, в которых есть представители не менее трех поколений. Им предстоит выполнить как дистанционные, так и очные задания. Прием заявок продлится до 4 ноября.

"У семей, участвующих в конкурсе, есть прекрасные возможности получить по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, что для любой семьи полезно, мне кажется. Что даже более полезно, это уникальные путешествия всей семьёй по самым прекрасным, удивительным и заповедным местам нашей страны", - отметил Кириенко.

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