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Госдума одобрила дератификацию ДВЗЯИ

13:00
  • вторник
  • 17 октября 2023

Законопроект прошел первое чтение

Государственная дума России во вторник, 17 октября, приняла в первом чтении законопроект о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
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Ожидается, что во втором чтении этот проект закона будет рассмотрен 18 октября, а в третьем, окончательном чтении — 19 октября, сообщает "Интерфакс".

Российская сторона мотивировала намерение отозвать ратификацию ДВЗЯИ тем, что Соединенные Штаты на протяжении четверти века затягивали одобрение соответствующего законопроекта, поэтому требовалось восстановить паритет.

Заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков отмечал, что возобновление Россией ядерных испытаний в случае дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний станет возможным только в случае проведения соответствующих испытаний Соединенными Штатами.

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