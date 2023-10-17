Путин обсудил с Орбаном "тяжелую ситуацию"

Президент России встретился с премьером Венгрии в Пекине

Президент России встретился с премьер-министром Венгрии на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. Владимир Путин отметил, что в нынешних условиях возможности для поддержания контактов ограничены. Тем не менее, со многими странами Европы - в том числе с Венгрией - отношения сохраняются и развиваются, подчеркнул российский лидер.

Орбан, в свою очередь, согласился, что в такой тяжелой ситуации встречаться еще не приходилось. Премьер подчеркнул, что Венгрия никогда не хотела противостоять России, напротив, целью Будапешта всегда было наладить и расширять контакты с Москвой. Орбан добавил, что его страна заинтересована в продолжении экономического сотрудничества, пока это возможно. Он поблагодарил российские компании "Росатом" и "Газпром" за партнерские отношения и выполнение обязательств.

Владимир Путин участвует в форуме "Один пояс, один путь" как главный гость. Президент России выступит 18 октября на открытии мероприятия сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина. На 18 октября запланирована и встреча лидеров Китая и России, передает РИА Новости.

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