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Умер украинский шоумен и звезда КВН Сергей Сивохо

13:08
  • вторник
  • 17 октября 2023

Ему было 54 года

Скончался украинский шоумен и звезда КВН Сергей Сивохо. Ему было 54 года.

О смерти артиста во вторник утром сообщила член Общественной палаты России Анна Ревякина. По ее словам, информация о смерти Сивохо поступала противоречивая: по одной версии, он попал в больницу два дня назад и позднее скончался, по другой - он жив, но его планируют отключить от системы жизнеобеспечения, так как ситуация безнадежная.

Позднее украинское издание "Обозреватель" подтвердило со ссылкой на пресс-службу артиста, что Сергей Сивохо скончался 17 октября в Германии.

Сергей Сивохо был продюсером студии "Квартал 95". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа". С 2019 по 2020 год был советником секретаря СНБО. Позднее Владимир Зеленский уволил его с этого поста.

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Сергей Сивохо
Сергей Сивохо
Актер Сергей Сивохо
Актер Сергей Сивохо
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