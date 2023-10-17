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Дело о теракте в кафе, где погиб военкор Татарский, направили в суд

13:50
  • вторник
  • 17 октября 2023

Утверждено обвинительное заключение

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве военкора Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин).
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Под суд пойдут Дарья Трепова (внесена в реестр террористов и экстремистов) и Дмитрий Касинцев. Девушка обвиняется по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении взрывчатых веществ и приобретении поддельного водительского удостоверения, а молодой человек – по статье об укрывательстве особо тяжкого преступления.

Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, передает "Интерфакс". 

Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате теракта в кафе Санкт-Петербурга, где проходил его творческий вечер. Взрывное устройство, спрятанное в статуэтке, принесла 26-летняя Дарья Трепова.

В тот же день Трепова приехала в квартиру Касинцева, который, зная о ее причастности к совершенному взрыву, укрывал девушку вплоть до обнаружения и задержания.

В ходе расследования было установлено, что покушение организовали украинские спецслужбы. По этому делу разыскивается гражданин Украины Юрий Денисов, который следил за Татарским и позже передал Треповой взрывное устройство, замаскированное под статуэтку.

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