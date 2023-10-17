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Премьер Грузии назвал плюс провалившегося импичмента

13:38
  • вторник
  • 17 октября 2023

В стране показали, что президент не может быть выше закона

В Грузии удалось продемонстрировать, что никто не стоит выше закона, несмотря на то, что попытка объявить импичмент главе государства Саломе Зурабишвили обречена на провал. Такое заявление сделал во вторник, 17 октября, глава грузинского кабмина Ираклий Гарибашвили.
Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента

По словам политика, в Грузии "закончилось время, когда президент считал, что стоял выше закона и Конституции". Хотя европейский стандарт требует соблюдения законодательства от каждого, "мы получили другую картину, когда госпожа Саломе сказала нам, что не воспринимает Конституцию".

Гарибашвили назвал это постыдным фактом, сообщает РИА Новости.

Конституционный суд Грузии признал нарушение главой государства основного закона страны, когда Зурабишвили совершала зарубежные поездки, не заручившись на это согласием правительства.

Однако в правящей партии признали, что не смогут набрать необходимую для отчуждения власти президента сотню депутатских голосов. Сама Зурабишвили заявила, что продолжит отстаивать не только демократические ценности, но и европейское будущее Грузии.

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