В Москве стартовал гастрономический фестиваль

Он называется "Возрождаем традиции. Покров"

Во вторник в столице стартовал гастрономический фестиваль. Он называется "Возрождаем традиции. Покров". На столах - выпечка по старинным рецептам, домашние соленья, колбасы и другие кулинарные шедевры. Всё это украшено и сервировано с национальным колоритом.

В конкурсной программе участвуют сотни человек - учащиеся колледжей, технологи пищевых производств, фермеры и производители продуктов. Соревнуются в нескольких номинациях, в том числе декоративных - например, художественной резке по овощам и фруктам. Фестивалю уже почти 20 лет, но в этом году он впервые приобрёл такой размах.

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