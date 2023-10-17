Володин: США просили Госдуму не голосовать за дератификацию ДВЗЯИ

Законопроект прошел первое чтение

Соединенные Штаты через своего представителя в ООН попросили депутатов Госдумы не принимать законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом во вторник, 17 октября, рассказал спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

По словам политика, США "возомнили себя гегемонами, сторонниками однополярного мира", однако одобрение Госдумой соответствующего законопроекта — "звоночек для них, а затем колокол по ним будет звонить".

Володин также назвал решение российских парламентариев ответом Вашингтону на "хамское отношение к своим обязанностям по поддержанию глобальной безопасности", сообщает "Интерфакс".

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отмечал, что бездействие Вашингтона вынуждает Москву предпринять шаги по восстановлению равновесия в рамках ДВЗЯИ — Соединенные Штаты нарушают глобальный стратегический паритет и демонстрируют безответственность в вопросах ограничения ядерных испытаний.

Кремль пояснял, что президент России Владимир Путин допустил возможность отзыва этой ратификации, "чтобы привести к единому знаменателю".

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