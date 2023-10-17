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Посол России в Израиле назвал число пропавших без вести россиян

14:01
  • вторник
  • 17 октября 2023

Ситуация в регионе остается крайне острой

Количество граждан России, погибших в результате атаки палестинского движения ХАМАС, выросло до 16 человек. Эту информацию во вторник, 17 октября, подтвердил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

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Дипломат уточнил, что еще девять россиян числятся пропавшими без вести. При этом один человек с гражданством России и гражданством Израиля числится в израильском списке заложников ХАМАС, сообщает РИА Новости.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявлял, что боевики ХАМАС во время нападения на израильские населенные пункты захватили в плен не менее 199 человек.

Израильские военные продолжают активно бомбить сектор Газа, в ночь на 17 октября ЦАХАЛ атаковала более 200 военных объектов в анклаве и сообщила о ликвидации военного агента ХАМАС.

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