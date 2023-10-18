Гороскоп на сегодня, 18 октября, для всех знаков зодиака

На пороге больших открытий о маленьких вещах

Овны

Все, что происходит, это судьба: такой уж сегодня день. Для представителей этого знака речь, прежде всего, об отношениях с романтическими и деловыми партнерами, близкими друзьями.

Тельцы

Обратите внимание на свое самочувствие – сегодня ваш организм может подсказать, где у вас проблемы, зажимы. Телесно-ориентированные практики вам в помощь!

Близнецы

Любовь с первого взгляда – это про сегодняшний день! Также звезды помогут определиться с занятиями для своих детей и личными творческими целями.

Раки

Вы можете получить неожиданную помощь от членов семьи или найти родственников, которых давно искали. Можно делать запросы в архивы, изучать историю своего рода.

Львы

Обращайте внимание на информацию, которая будет попадаться вам на глаза. В ней может содержаться ответ на ваш запрос или подсказка от Вселенной.

Девы

У вас сегодня есть возможность почувствовать, какое дело принесет максимальный доход или определиться с местом работы. Логика и интуиция вам в помощь!

Весы

Ваше Солнце устремилось на поддержку Лунным узлам, а значит, будет легче понять себя. Это важный день и его стоит посвятить лично себе и больше никому.

Скорпионы

Вы на пороге перемен или больших открытий о маленьких вещах. Скоро вы посмотрите на свою жизнь и привычные дела с нового ракурса и захотите их изменить.

Стрельцы

У Луны в вашем знаке день не задался: ссора с Венерой может стать причиной плохого настроения. Постарайтесь ни с кем не испортить отношения сегодня, это важно.

Козероги

Вы что-то поймете про свою работу, бизнес или профессию. Сегодня день важных открытий, не стесняйтесь задавать вопросы и искать ответы в неожиданных источниках.

Водолеи

Выбрать онлайн-курс, новый язык для изучения, страну для путешествия – сегодня звезды настраивают представителей этого знака на такие цели. Пора выходить из зоны комфорта!

Рыбы

Сегодня все знаки зодиака получают важную информацию, но не все ее могут заметить. События дня подскажут, над чем работать и как вы оказались там, где находитесь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"