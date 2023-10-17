Ереван заявил о готовности к делимитации границ с Баку

Основание – последние карты Генштаба Вооруженных сил СССР

Ереван ожидает согласия Баку на начало делимитации границ. Основанием этого процесса должны стать последние карты Генштаба Вооруженных сил СССР, где отражено состояние на 1991 год.

Как заявил армянский премьер Никол Пашинян на совместной пресс-конференции в Страсбурге с председателем Европарламента Робертой Метсолой, Армения ожидает, что Азербайджан признает ее территориальную целостность на площади 29,8 тысяч квадратных километров.

Пашинян также подтвердил готовность до конца года подписать мирный договор с Азербайджаном, передает ТАСС. Ранее премьер Армени озвучил три пункта, в случае соблюдения которых Ереван подпишет мирное соглашение с Баку. Признается территория Армении в 29 800 кв. км - без Карабаха, Азербайджана — 86 600 кв. км. Политической основой для делимитации и демаркации границ должна стать Алма-Атинская декларация о создании СНГ, подписанная в 1991 году. И, наконец, открытие коммуникаций в регионе будет происходить на принципах суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности стран.

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