Один путь: главное из первого дня Путина в Пекине

Основные темы форума - формирование многополярного мира и укрепление сотрудничества

В Доме народных собраний в центре китайской столицы на площади Тяньаньмэнь - почетный караул. У парадного входа Владимира Путина встречают Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань.

Во время церемонии фотографирования высокопоставленных участников форума "Один пояс, один путь" - Владимир Путин и Си Цзиньпин стоят вместе в центре. Старый миропорядок уходит в прошлое - и хорошо видно, как формируются контуры будущего. В Пекин не пригласили лидеров целого ряда западных стран. Путин на встрече непринужденно беседовал с президентом Узбекистана. С лидером Казахстана обменялся рукопожатием. Всего на форум приехали участники из более чем 110 стран, а в целом экономические проекты нового Шелкового пути охватывают практически весь мир.

Пекин встречает гостей форума повышенными мерами безопасности. В центре города на каждом шагу полиция и военные. Люди в форме дежурят даже в магазинах и в подземных пешеходных переходах.

Над резиденцией Дяоюйтай поднят российский флаг. Здесь президент проводит двусторонние переговоры. На встречу с Владимиром Путиным приехал премьер-министр Венгрии. Виктор Орбан позволяет себе идти против европейского курса - навстречу венгерским интересам.

Путин: "Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - это Венгрия. В прошлом году был значительный рост торгово-экономического взаимодействия – свыше 80 процентов. К сожалению, за этот год мы наблюдаем, за первые семь месяцев, падение – минус 35 процентов. Это не отыгрывает 80 с лишним процентов прошлого года, слава Богу, но все-таки есть основания подумать над тем, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане".

Орбан: "Мы с вами встречаемся 13-й раз. Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было – в такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и взаимно расширять наилучшие контакты".

Премьер-министр Таиланда приехал на встречу с Путиным в розовых носках и галстуке в тон. Опытный бизнесмен, который знает толк и в стиле, и в экономике, возглавил правительство только в конце августа, провозгласив своей целью борьбу с бедностью и неравенством в стране.

Путин: "Таиланд – старейший партнер России в Юго-Восточной Азии. В прошлом году исполнилось 125 лет установления дипломатических отношений".

Еще больше общего - у России и Вьетнама.



Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг: "В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом. В сердце многих вьетнамцев и в моем сердце всегда хорошо хранится образ красивого пейзажа России, образ о русском характере, образ о добрых русских людях. Все это мы получали и почувствовали, когда мы посещали Россию и учились в России".

На встрече с президентом Монголии Путин отложил бумаги с речью в сторону и заговорил о новом газопроводе.

Путин: "У нас есть значимые проекты, в том числе совместно с КНР. Имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проекты, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации. Думаю, мы будем двигаться хорошими темпами".

Завтра дипломатический марафон президента будет продолжен. Кроме выступления на форуме, запланированы двусторонние российско-китайские переговоры. За их итогами будет следить без преувеличения весь мир.

Петр Вершинин, "ТВ Центр"

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