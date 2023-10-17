Сирены воздушной тревоги: сводки конфликта на Ближнем Востоке

В ночь на вторник израильская армия обстреляла ряд населенных пунктов в зоне ливанской границы

Продолжается подготовка Армии обороны Израиля к наземной операции. Но пока решение не принято, ЦАХАЛ продолжает наносить авиа- и ракетные удары по сектору Газа. Этой ночью истребителями атакованы более 200 целей. Командные центры, военная инфраструктура и даже банк, финансирующий ХАМАС. Представители движения сообщили о потере двух своих высокопоставленных членов.

МИД Палестины заявил о гибели 80 человек, включая женщин и детей. Это жертвы утренних ударов Израиля по двум населенных пунктам - Хан-Юнису и Рафаку. Они находятся на юге сектора Газа. Именно туда израильские военные призывали эвакуироваться мирных жителей в преддверии возможной наземной операции. Однако единственный КПП на границе с Египтом так и не открылся из-за отказа официального Иерусалима приостановить авиаудары и неготовности Каира принимать большое количество беженцев.

Наше посольство в Израиле сообщило, что приняты все меры для эвакуации россиян. На южной границе скопились около 1000 граждан России и СНГ. Пока не пропускают ни их, ни обладателей европейских паспортов.

В ООН сообщили: начиная с 7 октября, в сектор Газа не удается доставить никакие гуманитарные грузы. Запасов топлива в местных больницах осталось на сутки. Не хватает ни донорской крови, ни медикаментов, ни элементарно воды.

Сирены воздушной тревоги снова звучат на юге Израиля. Из сектора Газа впервые с вечера понедельника атаковали крупный город Беэр-Шева. А военное крыло ХАМАС сообщило, что ракеты выпущены и по Тель-Авиву. Армия обороны Израиля заявила также о попытках атак со стороны Ливана. В частности - об обстреле приграничного города Метул.

В ночь на вторник израильская армия обстреляла ряд населенных пунктов в зоне ливанской границы. Об этом сообщило республиканское информагентство. По данным его репортеров, противник повторно применил запрещенные международными конвенциями фосфорные снаряды. Иран пригрозил Израилю и коллективному Западу превентивными мерами, если не прекратится бомбардировки Газы и других очагов сопротивления в регионе.

"Если это преступление продолжится, мусульмане и силы сопротивления потеряют толерантность. Никто больше не сможет их остановить. Запад должен это знать. Некоторые страны жаловались на то, что палестинцы убивали мирных жителей. Во-первых, это неправда. Те, кто находится в поселениях, не являются гражданскими лицами, все они вооружены", - сказал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Турция заявила, что ведет переговоры с политическим крылом ХАМАС об освобождении людей. Число пропавших в результате палестино-израильского конфликта россиян возросло до девяти.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"