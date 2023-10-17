ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

WSJ: попытки США вбить клин между Россией и Китаем провалились

14:16
  • вторник
  • 17 октября 2023

Это подтверждает визит Владимира Путина в КНР

Визит президента России Владимира Путина в Китай стал очередным доказательством безуспешности попыток Соединенных Штатов вбить клин между Россией и Китаем после начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Китай встречает участников форума "Один пояс, один путь"
Путин дал интервью перед форумом в Китае. Главное

Как отмечают авторы материала, всплеск дипломатической активности в столице Китая за последние две недели наглядно продемонстрировал, что США "не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином спустя почти 20 месяцев" после начала СВО.

Китай "с распростертыми объятиями принял Путина в Пекине", что стало подтверждением "прочности российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада", подчеркивает WSJ.

В преддверии визита Путина в КНР министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайские власти готовы вместе с Россией отстаивать справедливость на международной арене, сообща защищать принципы и Устав ООН.

Москва и Пекин расширяют не только политическое, но и экономическое сотрудничество. Главный экономист ЕББР Беата Яворчик предупредила, что рост торговли России в национальной валюте Китая может значительно подорвать влияние доллара США на глобальную финансовую систему.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Матрешки с изображениями Владимира Путина и Си Цзиньпина
Матрешки с изображениями Владимира Путина и Си Цзиньпина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.