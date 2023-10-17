WSJ: попытки США вбить клин между Россией и Китаем провалились

Это подтверждает визит Владимира Путина в КНР

Визит президента России Владимира Путина в Китай стал очередным доказательством безуспешности попыток Соединенных Штатов вбить клин между Россией и Китаем после начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как отмечают авторы материала, всплеск дипломатической активности в столице Китая за последние две недели наглядно продемонстрировал, что США "не удалось разорвать связи между Москвой и Пекином спустя почти 20 месяцев" после начала СВО.

Китай "с распростертыми объятиями принял Путина в Пекине", что стало подтверждением "прочности российско-китайского партнерства перед лицом давления Запада", подчеркивает WSJ.

В преддверии визита Путина в КНР министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайские власти готовы вместе с Россией отстаивать справедливость на международной арене, сообща защищать принципы и Устав ООН.

Москва и Пекин расширяют не только политическое, но и экономическое сотрудничество. Главный экономист ЕББР Беата Яворчик предупредила, что рост торговли России в национальной валюте Китая может значительно подорвать влияние доллара США на глобальную финансовую систему.

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