Путин пообещал интенсивно развивать отношения с Таиландом

Российский лидер встретился с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином

Москва будет делать все для развития отношений с Таиландом. Такое заявление во вторник, 17 октября, сделал российский лидер Владимир Путин, встречаясь с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином.

Путин признал, что, "к сожалению, в условиях такой турбулентности в международных отношениях в прошлом году немного снизился товарооборот". Однако он выразил надежду на то, что смешанная комиссия по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству внесет свой вклад в изменение данного тренда.

При этом Путин указал на сохранение отношений двух стран в гуманитарной сфере, а также на рост туристического потока, сообщает ТАСС.

В июле на крупнейшем острове Таиланда Пхукете торжественно открыли генеральное консульство России. В церемонии принял участие глава российского МИД Сергей Лавров.

При этом заместитель руководителя иммиграционного бюро Таиланда Пхантхана Нутчанат подчеркивал, что власти Пхукета, острова Самуи, а также Паттайи не обнаружили присутствия россиян, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности государства.

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