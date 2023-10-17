ВС России уничтожили до полутысячи боевиков ВСУ на донецком направлении

Уничтожен полевой склад боеприпасов

ВС России отразили 9 атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Потери ВСУ за сутки составили до 485 боевиков, сообщили на брифинге в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки войск действовали во взаимодействии с авиацией и артиллерией. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Также, по данным Минобороны, на запорожском направлении российские войска отразили 4 атаки ВСУ. Уничтожено примерно 110 военнослужащих, САУ "Гвоздика" и гаубица М109 "Paladin". Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили 5 оперативно-тактических ракет и 4 управляемые бомбы GLSDB американского производства.

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