ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВС России уничтожили до полутысячи боевиков ВСУ на донецком направлении

14:32
  • вторник
  • 17 октября 2023

Уничтожен полевой склад боеприпасов

ВС России отразили 9 атак Вооруженных сил Украины на донецком направлении. Потери ВСУ за сутки составили до 485 боевиков, сообщили на брифинге в Министерстве обороны России.

ВС России уничтожили ангар с десантными катерами ВСУ
ВС России улучшают свое тактическое положение

В военном ведомстве подчеркнули, что подразделения "Южной" группировки войск действовали во взаимодействии с авиацией и артиллерией. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Также, по данным Минобороны, на запорожском направлении российские войска отразили 4 атаки ВСУ. Уничтожено примерно 110 военнослужащих, САУ "Гвоздика" и гаубица М109 "Paladin". Силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили 5 оперативно-тактических ракет и 4 управляемые бомбы GLSDB американского производства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Артиллерия ВС России
Артиллерия ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.