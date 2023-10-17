Полиция заинтересовалась статьей Суркова о сближении России, США и Европы

Материал проверят на соблюдение законодательства России

Столичная полиция начала проверку статьи бывшего помощника президента России Владислава Суркова на предмет соблюдения российского законодательства.

В правоохранительные органы поступило заявление с просьбой проверить статью Суркова "Рождение Севера", опубликованную в издании "Актуальные комментарии" в сентябре 2023 года. Проверка проводится в порядке статей 144-145 УПК России (на наличие или отсутствие признаков состава преступления), передает ТАСС.

Ранее telegram-канал Baza написал, что заявление в полицию написал мужчина. Что именно ему не понравилось в статье Суркова, не сообщается.

В своей статье чиновник рассуждал о том в начале 2000-х годов была упущена возможность создать "большой северный союз", когда президент Владимир Путин предложил США подумать над вступлением России в НАТО. Тогда это предложение было отклонено из-за страха конкуренции внутри альянса. После окончания спецоперации на Украине начнется сближение России, США и Европы, уверен Сурков.

"Будет Великий Север - Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер", - написал Сурков.

Совместное будущее России, США и Европы "предопределено общими корнями", отметил бывший помощник президента.

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