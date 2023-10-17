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Путин встретился с Си Цзиньпином

15:00
  • вторник
  • 17 октября 2023

В Китае во вторник, 17 октября, состоялась встреча лидера КНР Си Цзиньпина и российского президента Владимира Путина.

Политики встретились перед началом форума "Один пояс — один путь". Позднее лидеры государств, прибывших на мероприятие, сделали совместное фото.

Российский лидер назвал главным преимуществом предложенной Китаем инициативы "Один пояс — один путь" поиск приемлемых для всех решений и отсутствие навязывания своей воли другим.

При этом западные средства массовой информации отмечают, что визит президента России Владимира Путина в Китай стал очередным доказательством безуспешности попыток Соединенных Штатов вбить клин между Россией и Китаем после начала специальной военной операции на Украине.

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