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Минфин Украины признал невозможность отказа от помощи Запада

15:18
  • вторник
  • 17 октября 2023

Такое положение будет сохраняться годами

Киев не сможет покрыть потребность в финансировании со стороны западных партнеров никакими внутренними мерами. Об этом во вторник, 17 октября, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он отметил, что в настоящее время Украина не может позволить себе изменить налоговую политику, а потому инструменты увеличения доходов ограничены.

Даже если конфликт с Россией завершиться уже завтра, Украина не сможет "радикально уменьшить зависимость от внешней поддержки", такое положение будет сохраняться годами, цитирует Марченко ТАСС.

Ранее сообщалось, что государственный долг Украины в августе вырос на 1,01 млрд долларов и достиг 133,93 млрд долларов. При этом внешний долг украинского бюджета составляет почти 70% от общей суммы.

Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик отмечал, что страны Запада значительно снизили уровень военной поддержки Киева, передавая ВСУ лишь "символическое" количество вооружений. Он подчеркнул тренд на снижение финансовой и военной поддержки Украины.

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Министр финансов Украины Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко
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