Власти Парижа эвакуировали Версальский дворец из-за подозрительного звонка

В музей направлены взрывотехники

Очередная эвакуация объявлена в Версальском дворце, расположенном в пригороде Парижа. Как указано в сообщении администрации музея, причиной стал подозрительный звонок.

Как сказано на странице музея в социальной сети X, эвакуация объявлена по соображениям безопасности. По данным телеканала BFMTV, в музей направлены взрывотехники. В прошлый раз эвакуация по такой же причине объявлялась в Версале 14 октября.

В стране сейчас действует максимальный уровень террористической угрозы. Причина – инцидент в коммуне Аррас на севере Франции. 13 октября 20-летний злоумышленник напал с ножом на людей в учебном заведении. Погиб учитель, еще три человека получили ранения.

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