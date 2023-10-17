ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Парижа эвакуировали Версальский дворец из-за подозрительного звонка

15:20
  • вторник
  • 17 октября 2023

В музей направлены взрывотехники

Очередная эвакуация объявлена в Версальском дворце, расположенном в пригороде Парижа. Как указано в сообщении администрации музея, причиной стал подозрительный звонок.

Израиль анонсировал эвакуацию на границе с Ливаном
Армия Израиля дала жителям сектора Газа ещё 6 часов для эвакуации

Как сказано на странице музея в социальной сети X, эвакуация объявлена по соображениям безопасности. По данным телеканала BFMTV, в музей направлены взрывотехники. В прошлый раз эвакуация по такой же причине объявлялась в Версале 14 октября.

В стране сейчас действует максимальный уровень террористической угрозы. Причина – инцидент в коммуне Аррас на севере Франции. 13 октября 20-летний злоумышленник напал с ножом на людей в учебном заведении. Погиб учитель, еще три человека получили ранения.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция Франции
Полиция Франции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.