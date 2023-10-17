Верховный лидер Ирана назвал действия Израиля геноцидом

Текущая ситуация - результат недальновидной политики США

Массированные атаки Израиля по территории палестинского анклава – сектора Газа – свидетельствуют о разжигании геноцида в отношении мусульман, проживающих на Ближнем Востоке. Об этом заявил духовный лидер и верховный руководитель Ирана Али Хаменеи.

Если правительство Израиля не прекратит совершать военные преступления в отношении мусульман, то рано или поздно оборонительные силы палестинского движения ХАМАС не смогут сдержать самообладание – "их никто не сможет остановить", предупредил руководитель исламской республики.

"Палестина находится под давлением. Действия Израиля – геноцид палестинского народа, который происходит на глазах у всего мира", - заявил Хаменеи, чьи слова приводит РИА Новости.

Верховный лидер подчеркнул, что текущая ситуация на территории Ближнего Востока – результат недальновидной политики США. По его словам, именно под руководством Вашингтона ЦАХАЛ на протяжении нескольких десятилетий наносил удары по мирным районам анклава.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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