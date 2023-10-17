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Росздравнадзор опроверг дефицит антибиотиков в России

15:40
  • вторник
  • 17 октября 2023

Лечебная и аптечная сети полностью ими обеспечены

Признаков дефицита антибиотиков, в том числе иностранных, в России нет. Об этом во вторник, 17 октября, рассказали в пресс-службе Росздравнадзора.

В ведомстве прокомментировали сообщения ряда средств массовой информации о том, что на российском рынке образовалась нехватка препаратов иностранного производства на основе амоксициллина и клавулановой кислоты.

Росздравнадзор уточнил, что лечебная и аптечная сети в полной мере обеспечены антибиотиками с указанными международными непатентованными наименованиями как российского, так и иностранного производства, сообщает РИА Новости.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что за январь – август 2023 года производство лекарств в Москве выросло на 47,6%. В городе насчитывается больше 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия.

Глава правительства России Михаил Мишустин обсудил с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой процесс импортозамещения в сфере медицинских препаратов и оборудования. Премьер подчеркнул необходимость обеспечить качество и доступность лекарств в аптеках, больницах, поликлиниках.

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