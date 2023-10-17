Москва и Минск уладили разногласия по созданию единого энергорынка

Интеграция в рамках Союзного государства продолжается

Россия и Белоруссия урегулировали все принципиальные разногласия по созданию единого рынка электроэнергии. Об этом заявил заместитель министра энергетики России Павел Сниккарс.

Представитель российского Минэнерго уточнил, что "здесь вопросы в большей степени носят уже организационный характер, о принципиальных решениях мы договорились".

Взаимодействие с Минском по вопросам создания единого энергорынка Сниккарс охарактеризовал как "очень положительное", заявив, что "мы продвинулись максимально высоко и много", сообщает ТАСС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия на сегодняшний день востребована в России как никогда, поскольку обладает колоссальными технологическими возможностями.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия и Белоруссия делают все для обеспечения устойчивости своих экономик на фоне внешнего санкционного давления, в том числе реализуют новые импортозамещающие проекты на общую сумму в 80 млрд рублей.

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