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Замглавы представительства МВД России в Армении умер в Ереване

15:42
  • вторник
  • 17 октября 2023

Пономарева нашли без признаков жизни на рабочем месте

Заместитель главы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев умер в Ереване. 37-летнего мужчину нашли без сознания на рабочем месте.

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Сигнал о вызове бригады скорой медицинской помощи поступил в 9:40 утра. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть Пономарева.

Информацию о трагическом инциденте подтвердили агентству "Sputnik Армения" в представительстве. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

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