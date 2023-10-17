Bloomberg: экспорт нефти из России растет вопреки санкциям

Объемы достигли уровня почти в 3,5 млн баррелей в сутки

Объемы морских поставок нефти из России превысили трехмесячный максимум и достигли уровня почти в 3,5 млн баррелей в сутки. Данные отслеживания танкеров изучили специалисты информагентства Bloomberg.

Агентство отмечает: по итогам второй недели текущего месяца среднесуточные объемы поставок выросли на 285 тысяч баррелей и составили порядка 3,5 млн.

Такая динамика, по мнению специалистов, обусловлена как минимум двумя факторами: во-первых, увеличением объемов перевозок через черноморские порты; во-вторых, восстановлением поставок сырья из Мурманска после внезапного спада на прошлой неделе.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что, несмотря на односторонние санкции западных стран, Россия продолжает занимать лидирующие позиции на глобальном рынке сырья. При этом президент подчеркнул, что топливно-энергетический комплекс страны полностью восстановлен до кризисных показателей и чувствует себя уверенно.

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