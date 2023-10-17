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Российские войска отразили атаки ВСУ на четырех направлениях

18:09
  • вторник
  • 17 октября 2023

За сутки ранены и ликвидированы свыше тысячи националистов

Российские войска поразили еще свыше 100 районов скопления живой силы и техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

Также успешно отражены атаки противника на купянском, краснолиманском, донецком и запорожском направлениях. В общей сложности за сутки ранены и ликвидированы свыше тысячи националистов. Уничтожены десятки единиц западного вооружения и техники. Российские средства ПВО сбили вертолет Ми-8 и более 30 беспилотников.

В условиях специальной военной операции важно оперативно восполнить израсходованные армией средства поражения. Об этом заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу на совещании о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

"Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности. Министерство обороны упростило процедуру заключения контрактов, сократило объем испытаний, снизило требования к выбору комплектующих изделий при условии сохранения качества финальной продукции", - указал Шойгу.

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