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Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ о президентских сроках Путина

17:22
  • вторник
  • 17 октября 2023

Страны Запада пытаются вмешаться во внутриполитические дела России

Принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция о президентских сроках Владимира Путина не имеет никакой юридической силы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Подобного рода документы являются не только частью информационной войны Запада против Москвы, но и неопровержимым свидетельством вмешательства США и ЕС во внутриполитические дела России, указала дипломат. 

"Для нас этот документ не имеет никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожен", - заявила Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

Она также добавила, что тиражируемые в резолюции антироссийские тезисы, игнорирующие результаты референдума 2020 года, наглядно демонстрируют уровень аналитического мышления западных политиков.

Ранее ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала признать Владимира Путина нелегитимным президентом России после окончания срока его полномочий в 2024 году. В голосовании приняли участие 43 члена Парламентской ассамблеи, что составляет менее 15 процентов от ее списочного состава. 

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