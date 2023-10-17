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Рогов сообщил о смене тактики ВСУ на Запорожском направлении

18:03
  • вторник
  • 17 октября 2023

Украинские военные перешли к локальным боям и атакам

На фоне провала украинского контрнаступления военнослужащие ВСУ сменили тактику на Запорожском направлении и перешли к локальным атакам и боям. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил руководитель запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

Путин: потери ВСУ в ходе контрнаступления составили свыше 90 тысяч человек
Шойгу доложил Путину о формировании эшелонированной обороны в зоне СВО

Провал контрнаступления и большие потери среди личного состава заставили командование ВСУ изменить тактику на Запорожской линии фронта: они отказались от самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям, подчеркнул политик.

Он также добавил, что на данный момент ВС России успешно отразили все локальные атаки украинских военных на этом направлении фронта.

"Мало того, наши военные перешли к активной обороне, нанося противнику чувствительные удары и контратаки", - заключил Рогов.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что сформированная российскими военными эшелонированная оборона не позволяет военнослужащим ВСУ осуществлять наступательные действия на ключевых направлениях фронта в зоне СВО.

При этом российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что в ходе анонсированного странами Запада контрнаступления ВСУ украинская сторона потеряла как минимум 90 тысяч человек. В это число входят не только санитарные, но и безвозвратные потери армии Украины, отметил президент.

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