Прием представлений на награждение в рамках инициативы "Горячее сердце" пройдет до 1 декабря

Уже поступило 1080 представлений

В России с ноября 2013 года реализуется Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце". Она позволяет по достоинству оценить действия молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию.

В этом году на награждение в оргкомитет поступило 1080 представлений на награждение, наградной комиссией были определены 184 лауреата, в том числе девять общественных организаций и объединений. Среди них - 16 лауреатов, представляют шесть зарубежных стран: Белоруссию, Египет, Монголию, Молдавию, Сербию и Таджикистан.

"Прием представлений на награждение в 2024 году осуществляется с 1 сентября 2023 года по 1 декабря 2023 года в электронном виде на официальном сайте инициативы. Количество представлений от субъектов России, организаций и ведомств не регламентируется. Оргкомитет рассматривает все поступившие представления на награждение. Важным является своевременное и полное доведение информации до заинтересованных государственных и общественных организаций и ведомств о начале сбора представлений на награждение", - сообщили организаторы.

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