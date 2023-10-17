ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прием представлений на награждение в рамках инициативы "Горячее сердце" пройдет до 1 декабря

17:50
  • вторник
  • 17 октября 2023

Уже поступило 1080 представлений

В России с ноября 2013 года реализуется Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце". Она позволяет по достоинству оценить действия молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию.

В этом году на награждение в оргкомитет поступило 1080 представлений на награждение, наградной комиссией были определены 184 лауреата, в том числе девять общественных организаций и объединений. Среди них - 16 лауреатов, представляют шесть зарубежных стран: Белоруссию, Египет, Монголию, Молдавию, Сербию и Таджикистан.

"Прием представлений на награждение в 2024 году осуществляется с 1 сентября 2023 года по 1 декабря 2023 года в электронном виде на официальном сайте инициативы. Количество представлений от субъектов России, организаций и ведомств не регламентируется. Оргкомитет рассматривает все поступившие представления на награждение. Важным является своевременное и полное доведение информации до заинтересованных государственных и общественных организаций и ведомств о начале сбора представлений на награждение", - сообщили организаторы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Награда "Горячее сердце"
Награда "Горячее сердце"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.