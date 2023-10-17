Президент Южной Осетии назвал агонией призыв Зеленского открыть второй фронт

Десятки тысяч осетин сражаются в зоне СВО

Призыв украинского лидера Владимира Зеленского к властям Грузии открыть второй фронт против России в Закавказье является одним из признаков "агонии киевского режима". Об этом в ходе брифинга заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на полях саммита Объединенных экспедиционных сил в Швеции призвал Грузию восстановить свою территориальную целостность, начав войну против Абхазии и Южной Осетии.

"Заявление Зеленского – это признак явной агонии, которую испытывает киевский режим", - заявил Гаглоев, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам президента, украинские власти пытаются втянуть весь мир в глобальный конфликт, чтобы хоть как-то оправдаться перед Западом за тотальный провал летнего этапа контрнаступления ВСУ.

Он также добавил, что расцвет идеологии фашизма на Украине – главная причина, по которой десятки тысяч граждан Южной Осетии сражаются в зоне военной спецоперации.

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