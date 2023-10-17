Путин заявил о перспективах роста товарооборота между Россией и Лаосом

Президент высоко оценил политический уровень отношений между государствами

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом заявил о хороших перспективах развития товарооборота между странами, передает пресс-служба Кремля.

На данный момент политический уровень отношений между Россией и Лаос находится на очень хорошей стадии, однако не стоит забывать об экономических составляющих, указал президент.

"Нам нужно, конечно, наполнять его экономическим содержанием. К сожалению, в прошлом году товарооборот сократился", - заявил Путин.

При этом российский лидер подчеркнул, что, несмотря на прошлогодний спад, перспективы роста торговли между государствами все еще присутствует. По его словам, в ближайшее время профильные ведомства страны начнут работу в данном направлении.

"У нас с вами сегодня есть возможность продлить этот диалог. Мы вас хорошо знаем в России как надежного друга", - заключил глава государства.

Владимир Путин находится в Пекине с двухдневным визитом в рамках форума "Один пояс — один путь". У президента уже состоялись встречи с коллегами из Вьетнама, Монголии и Таиланда.

При этом в либеральных медиа Запада отметили, что официальный визит российского лидера Владимира Путина в Китай стал очередным доказательством безуспешности попыток США вбить клин между Москвой и Пекином после начала военной операции на территории Украине.

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