Мишустин напомнил о задаче по укреплению технологического суверенитета

С прошлого учебного года все старшие классы школ стали профильными

Развитие профильного образования для рынка труда стала главной темой стратегической сессии правительства. Ее провел глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

После ухода с отечественного рынка иностранных компаний вопрос профессиональной подготовки кадров встал особенно остро. Российские компании расширяют производство: наибольший спрос на работников - в машиностроении и химическом секторе, а также в строительстве и транспорте.

Премьер напомнил, что с прошлого учебного года все старшие классы школ стали профильными. Почти тысяча колледжей присоединились к "Профессионалитету" - проекту с участием крупных компаний. Частные инвестиции на развитие образовательных программ составили порядка 3,5 миллиардов рублей. Подобные проекты реализуется и в вузах страны. Также работают 30 инженерных школ по различным приоритетным направлениям.

"Перед нами стоит задача, поставленная президентом, по укреплению технологического суверенитета и по достижению опережающего роста обрабатывающих отраслей. Для ее выполнения, а также для проведения структурной адаптации нашей экономики определили проекты по 13 приоритетным направлениям. Важно продолжать создание прочной научной и технологической базы, обеспечивать квалифицированными специалистами, учеными и мастерами наши производства", - указал Мишустин.

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