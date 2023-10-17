В Подмосковье сотрудница управляющей компании переехала женщину

Пострадавшая госпитализирована с переломами ног

Водитель "Ауди" сначала резко сдала назад. Удар как будто и не почувствовала и крики людей не услышала. Потом переключила передачу и тронулась с места уже вперед. В итоге упавшую девушку переехала двумя колесами. Только после этого остановилась. Сама встать с асфальта 39-летняя Наталья не смогла.

"На месте работает следственно оперативная группа вместе с сотрудниками Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в МВД.

За рулем иномарки предположительно была представитель одной из управляющих компаний, на чьем обслуживании находится ряд домов в подмосковном Щелкове. Местные жители рассказали, что обращались к ней по имени Милена.

О коммунальном аде в старом пятиэтажном жилом секторе этого города "ТВ Центр" рассказывал на прошлой неделе. Открываешь люк в подвал - а там воды по пояс, и бьет горячий пар. Прямо турецкий хамам. На одной трубе, например, 10 заплаток. И все равно протекает. Горячая вода бьет из всех щелей. И все эти испарения оседают внутри жилых помещений.

В управляющих компаниях разводили руками. И ничего не делали. Сегодня в город после нашего репортажа приехали сотрудники прокуратуры с проверкой. Представителям УК, которые обычно от жителей прятались, пришлось выйти из своих укрытий.

Прямого диалога между представителями УК и жителями не получилось. И закончился спор попыткой к бегству. Теперь местная жительница в больнице. У сотрудницы управляющей компании к проблемам по работе добавились новые - с законом. Щелковская прокуратура взяла под контроль теперь еще и уголовное дело, которое возбудили по факту наезда.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"