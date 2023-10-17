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WSJ: несколько ракет ATACMS тайно привезли на Украину

19:45
  • вторник
  • 17 октября 2023

Вашингтон пытается реанимировать контрнаступление ВСУ

Американские власти тайно передали ВСУ небольшую партию ракет дальнего действия ATACMS, передает издание The Wall Street Journal со ссылкой на анонимный источник из администрации президента США.  

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"Небольшое количество ракет было тайно отправлено на Украину в последние дни", - заявил собеседник издания, чьи слова приводит РИА Новости.

Авторы публикации уточнили, что администрация действующего президента США Джо Байдена приняла решение передать Киеву дальнобойные ракеты из-за медленного контрнаступления украинской армии.

По данным CNN, оперативно-тактические ракеты были переданы тайно, чтобы командование ВС России не успело перенести вооружения "за пределы их досягаемости".

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что военнослужащие ВСУ нуждаются в американских дальнобойных ракетах. По мнению политика, такие вооружения, вероятно, позволят украинскому командованию реанимировать захлебнувшиеся наступательные действия.   

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