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Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование замороженных активов России

20:22
  • вторник
  • 17 октября 2023

Запад навсегда утратил доверие Москвы

Страны Запада могут получить зеркальный ответ на использование доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов. Об этом в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg заявил глава Минфина России Антон Силуанов.  

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По его словам, партнеры из недружественных стран заморозили активы России, которые изначально предназначались для погашения долговых обязательств перед Западом.

"Тогда мы так же будем поступать и в этом случае", - приводит ТАСС ответ Силуанова на вопрос журналиста об идеи использования доходов от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

Министр подчеркнул, что конфискация золотовалютных резервов России западными странами подорвала доверие к демократическим институтам. Он также добавил, что в связи с этим использование денежных средства от реинвестирования российских активов целиком и полностью возлагается на совесть США и ЕС.

Ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев заявил, что на данный момент нет каких-либо предпосылок к массовой конфискации российских активов, поскольку электоральная демократия не позволяет Западу пойти на такой "жесткий сценарий".

12 сентября российский лидер Владимир Путин указал, что Россия уже заработала в два раза больше замороженных в рамках рестрикций золотовалютных резервов, а американские и европейские политики навсегда утратили доверие России.

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