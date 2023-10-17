Силуанов пообещал зеркальный ответ на использование замороженных активов России

Запад навсегда утратил доверие Москвы

Страны Запада могут получить зеркальный ответ на использование доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов. Об этом в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

По его словам, партнеры из недружественных стран заморозили активы России, которые изначально предназначались для погашения долговых обязательств перед Западом.

"Тогда мы так же будем поступать и в этом случае", - приводит ТАСС ответ Силуанова на вопрос журналиста об идеи использования доходов от замороженных активов России для оказания помощи Украине.

Министр подчеркнул, что конфискация золотовалютных резервов России западными странами подорвала доверие к демократическим институтам. Он также добавил, что в связи с этим использование денежных средства от реинвестирования российских активов целиком и полностью возлагается на совесть США и ЕС.

Ранее директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев заявил, что на данный момент нет каких-либо предпосылок к массовой конфискации российских активов, поскольку электоральная демократия не позволяет Западу пойти на такой "жесткий сценарий".

12 сентября российский лидер Владимир Путин указал, что Россия уже заработала в два раза больше замороженных в рамках рестрикций золотовалютных резервов, а американские и европейские политики навсегда утратили доверие России.

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