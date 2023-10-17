Путин: подавить интересы России невозможно, их придется учитывать

Властям США следует уважать других и искать компромиссы

Президент России Владимир Путин, находящийся сейчас с визитом в Китае, прокомментировал высказывание президента СШа Джо Байдена, который заявил, что он намерен Путина "подавить".

По словам российского лидера, его американский коллега является одним из наиболее опытных политиков в мире по времени пребывания в высших эшелонах власти. Вместе с тем Путин подчеркнул, что политическим элитам США надо научиться не учить других, тогда никого не надо будет "подавлять".

Как указал президент России, стремление все время кого-то "подавлять" ведет к проблемам. Путин призвал власти США учиться уважать других и искать компромиссы.

Подавить интересы России невозможно, их придется учитывать, подчеркнул Путин.

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