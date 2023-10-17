Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS

Вашингтон начал выполнять свои обещания

Украинская армия получила от США ракеты дальнего действия ATACMS и начала активно применять эти вооружения в зоне СВО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Стратегические договоренности между Киевом и Вашингтоном, наконец-то, выполняются, указал политик.

"Выполняются очень точно – ATACMS себя показали", - заявил Зеленский, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Он также добавил, что украинские власти благодарны американским партнерам за переданную ВСУ первую партию оперативно-тактических ракет ATACMS.

Ранее журналисты издания WSJ сообщили, что Вашингтон тайно передал ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS. При этом источники издания подчеркнули, что подобного рода вооружения могут не только повысить потенциал, но и оперативные возможности украинского контрнаступления.

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