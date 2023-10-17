Иордания и Египет отказались принять беженцев из сектора Газа

Страны Запада должны способствовать урегулированию конфликта

На сегодняшний день у Иордании и Египта нет возможностей для размещения палестинских беженцев из сектора Газа на своих территориях. Об этом в ходе брифинга заявил король Иордании Абдалла II.

"Я решительно выступаю против: ни Иордания, ни Египет не смогут принять беженцев", - заявил Абдалла, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом король Иордании подчеркнул, что ситуация имеет множество гуманитарных аспектов, которые должны быть решены на территории палестинского анклава – сектора Газа.

Он также добавил, что стороны конфликтной ситуации должны найти политический горизонт, который позволил бы объединить палестинцев и израильтян. По его словам, в будущем подобные действия позволят гражданам Палестины и Израиля нормально сосуществовать на общей территории.

Если страны Запада не будут способствовать дипломатическому урегулированию конфликта между Палестиной и Израилем, то рано или поздно зона боевых действий может значительно расшириться, заключил монарх.

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль планирует эвакуировать 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение 24 часов. При этом глава бюро политических и международных отношений ХАМАС Басем Наим призвал жителей Газы игнорировать требования Израиля об обязательной эвакуации на юг анклава.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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